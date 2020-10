Place à la 34e édition du Festival « Jazz sur son 31 »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Événement marquant de la saison culturelle en Haute-Garonne, au cœur de l’automne, le festival “Jazz sur son 31” aura lieu du 7 au 18 octobre 2020 à Toulouse et dans le département.

En raison de la situation sanitaire actuelle, la 34e édition du festival proposera une programmation resserrée et une diffusion adaptée afin d’assurer la sécurité du public, des artistes et des équipes. 35 manifestations, dont 28 concerts gratuits et 7 payants, sont organisées sur 15 communes, à Toulouse et dans les salles de spectacles et salles des fêtes du département.

Cette édition propose une nouvelle fois d’élargir les horizons musicaux du jazz, entre jazz français, afro jazz et les artistes américains du Club New York. Parmi les invités de cette édition, le chanteur Thomas Dutronc, le pianiste Jacky Terrasson, le saxophoniste américain James Carter, le musicien malien Cheick Tidiane Seck ou la saxophoniste Sophie Alour. Les artistes haut-garonnais invités sillonneront également le département, avec notamment Serge Lopez, Les Grandes Bouches ou JeHan & Lionel Suarez.

Le premier concert aura lieu le mercredi 7 octobre au Pavillon république dans la cour de l’Hôtel du Département, avec le groupe Töm Tom.

Cette année, les 12 concerts programmés au Pavillon République seront gratuits sur réservation et retransmis en direct, sur la page Facebook et la chaîne YouTube du Conseil départemental.

Les concerts se feront exclusivement en configuration assise. Conformément aux recommandations sanitaires, les concerts en configuration debout et ceux prévus dans l’espace public n’ont pas pu être maintenus. Le respect des gestes barrières et le port du masque seront obligatoires sur l’ensemble des lieux de concerts.

La billetterie de la 34e édition du festival « Jazz sur son 31 » est ouverte depuis le mardi 15 septembre pour les concerts payants et gratuits, en ligne sur cultures.haute-garonne.fr et dans les points de vente du festival.

En 2019, le festival « Jazz sur son 31 » a rassemblé 21 116 spectateurs pour 72 manifestations.

Festival « Jazz sur son 31 » – 34e édition

Du 7 au 18 octobre 2020