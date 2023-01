Piers Faccini à la Salle Nougaro : Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Partager Facebook

Piers Faccini s’invite à la Salle Nougaro le 1er février prochain. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Après 17 ans de carrière musicale, Piers sort son 7ème album, et le 1er intégralement en anglais. Entre folksong, gnawa et quatuor à cordes, Shapes of the Fall est le fruit de son parcours et de sa découverte du monde. Mélangeant l’héritage musical anglo-américain, les traditions de la Méditerranée, du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest, on y retrouve aussi un goût pour la musique ancienne et baroque.

Sur cet album et durant sa tournée, il retrouve Malik Ziad, spécialiste des musiques gnawas et du Maghreb, avec qui a noué une étroite complicité depuis l’album Dreamed an Island.

