Pause Guitare 2026 : The Kooks et Véronique Sanson complètent une affiche exceptionnelle

Le suspense prend fin pour les fidèles du festival tarnais. L’organisation de Pause Guitare vient de lever le voile sur les derniers noms qui fouleront la grande scène de Pratgraussals du vendredi 10 au dimanche 12 juillet 2026. Avec l’ajout de The Kooks et de Véronique Sanson, la programmation de la scène principale est désormais complète.

La soirée du vendredi s’annonce d’ores et déjà comme l’un des temps forts de cette édition. Le groupe de rock britannique The Kooks apportera son énergie indie-pop, tandis que l’icône de la chanson française, Véronique Sanson, fera vibrer le public avec son répertoire légendaire.

Ces deux noms prestigieux rejoignent Ben Harper & The Innocent Criminals, annoncés la semaine dernière, ainsi que l’incontournable Jean-Louis Aubert. Cette combinaison d’artistes internationaux et de figures majeures de la scène française promet une soirée mémorable qui risque d’afficher complet très rapidement.

Si l’affiche de la grande scène est désormais close, le festival n’a pas encore dit son dernier mot. La programmation du OFF sera révélée ultérieurement, à l’approche de l’événement. Elle réservera, comme chaque année, de nombreux concerts gratuits et des surprises dans les lieux emblématiques de la cité albigeoise.

Face à une telle concentration de talents, les organisateurs conseillent aux festivaliers de réserver leurs places sans tarder pour s’assurer d’être de la partie en juillet prochain.

Informations Pratiques – Festival Pause Guitare 2026