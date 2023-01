Pattie et la Colère de Poséidon, en avant-première au CGR Blagnac

Partager Facebook

Les studios toulousains de Tat Production présenteront lors d’une avant-première au CGR Blagnac le film Pattie et la Colère de Poséidon.

Pattie et la colère de Poséidon, le quatrième long-métrage du studio toulousain TAT arrive dans les salles en ce mois de janvier. Le nouveau film d’animation du studio TAT réalisé par David Alaux, sera présenté par l’équipe au CGR Blagnac quelques jours avant sa sortie nationale. Dans ce nouveau long métrage, on suivra les aventures d’une souris aventurière et d’un chat prêt à tout pour sauver leur cité menacée par la Colère de Poséidon.

Rendez-vous le 11 janvier à 16h en présence de l’équipe du film au CGR Blagnac avant une sortie en salle le 25 janvier 2023.

Synopsis : La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère ville portuaire de la Grèce antique, lorsque la population est menacée par la colère de Poséidon. Une jeune souris aventurière et le chat qui l’a adoptée vont alors audier à son insu le vieux Jason et ses Argonautes dans leur quête pour sauver la cité. Mais bien plus qu’un coup de main, l’opération les amènera finalement à affronter les créatures mythiques les plus dangereuses de la mythologie et à surmonter tous les dangers à leur place.