Patrick Sébastien en spectacle au Bascala

Le Bascala Bruguière accueille ce vendredi 8 décembre Patrick Sébastien pour un spectacle en hommage à des artistes marquants.

Des chansons originales, des imitations, des confidences. Entre rire et tendresse, Patrick Sebastien rend hommage à ceux qui ont enchanté sa mémoire et la vôtre. De Coluche à Bourvil et De Funes, de Nougaro à Gainsbourg, de Brassens aux Tontons Flingueurs, entre autres, un « one music man show » où se mêlent l’actualité et la nostalgie. Original, drôle, émouvant, le spectacle le plus personnel et le plus attachant de Patrick Sebastien.

Rendez-vous au Bascala ce 8 décembre . Réservations : specatcles.le-bascala.com