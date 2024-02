Patrice, Francis Cabrel, Shaka Ponk, Deep Purple, Georgio..l’affiche folle du festival Ecaussysteme 2024 !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Au cœur de Gignac en Quercy dans le Lot, le Festival Ecaussysteme célèbre sa 22ème édition du 26 au 28 juillet avec un joli line up.

Un melting-pot artistique où l’engagement éco-citoyen se marie harmonieusement avec une programmation d’exception. Le mélange de genres musicaux reflète la diversité qui caractérise notre festival. Au-delà de la musique, le Festival Ecaussysteme se distingue par son esprit indépendant et associatif. Une véritable communauté de 650 bénévoles dévoués donne vie à cet événement dans une atmosphère chaleureuse, solidaire et festive. C’est l’alliance de la passion et de l’engagement qui fait battre le cœur de ce rendez-vous annuel.

Alors niveau line up, le festival Ecaussysteme nous propose de belles têtes d’affiche comme Patrice, Francis Cabrel, Shaka Ponk, Deep Purple, Georgio, Dionysos, 47 Ter et tant d’autres.

Réservations : www.ecaussysteme.com

Programme jour après jour :

Vendredi 26 juillet

Madam

Patrice

Soviet Suprem

Dionysos

Georgio

Shaka Ponk

Hilight Tribe

Samedi 27 Juillet

Ketekalles

Francis Cabrel

Ko Ko Mo

Fat Freddy’s Drop

Julian Marley :

Worakls Orchestra

Stand High Patrol Dj Set

Dimanche 28 juillet

Da Break

Tiken Jah Fakoly

Julien Granel

Deep Purple

47TER

Chinese Man

Technobrass