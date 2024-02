Patrice en concert pour les 10 ans du Metronum Toulouse !

Partager Facebook

Le Chanteur Patrice fêtera les 10 ans du Metronum de Toulouse avec un concert ce jeudi 15 février 2024.

Tout au long de l’année, le Metronum fêtera son 10e anniversaire avec plusieurs événements dont la venue d’artistes internationaux. 10 concerts exceptionnels avec notamment le 15 février celui de Patrice avec son The 9 Tour.

Du reggae à la pop en passant par le blues ou le hip hop, Patrice a forgé son univers musical à travers le métissage des genres et est toujours ancré dans notre époque tout en ayant parcouru les décennies. Patrice c’est un style unique, des collaborations prestigieuses avec Alicia Keys, Black Eyed Peas ou encore Mr Eazi et plus de dix albums à son actif. Il est de retour avec sa tournée « The 9 Tour ». Rendez-vous le 15 février au Metronum pour sa date toulousaine !

Réservations : lemetronum.fr