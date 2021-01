Pas de report pour le Festival du Film de Muret 2021…

Partager Facebook

…Mais pas d’annulation non plus ! Le Festival du Film de Muret aura lieu d’une autre manière en 2021 avec un rendez-vous hebdomadaire mais pas seulement. Explications.

Après un report du 31 janvier au 7 février 2021 du Festival du Film de Muret #8, initialement prévu en novembre dernier, l’équipe du Festival s’est posé la question d’un nouveau report ou de l’abandon de cette édition. Mais au regard des dernières annonces gouvernementales, personne ne sait quand les salles de cinéma pourront rouvrir. Impossible donc de trouver une date de report pour le festival.

Pas de report classique

Les films de la sélection auront droit aux honneurs du festival. « Des jours meilleurs arriveront, et les cinémas pourront retrouver leurs publics. Notre programmation était finalisée. Les 36 films sélectionnés ont sortir pour la plupart en salles cette année. Nous avons donc décidé de présenter notre programmation et de soutenir malgré tout les films qui nous ont touchés, et que nous voulions vous montrer » explique les organisateurs.

Un label du Festival du Film de Muret est donc créé comme pour Cannes 2020. Un catalogue des films labellisés « sélection officielle » du Festival du Film de Muret sera bientôt à votre disposition, pour vous guider tout au long de l’année, au fil des différentes sorties de films.

« Festival d’un soir »

Un nouveau rendez-vous hebdomadaire aura lieu dès la réouverture du cinéma Véo Muret. Chaque week-end jusqu’à l’été, le cinéma programmera en avant-première un des films de la sélection 2020, accompagné si possible par un invité. Avec « Festival d’un soir », Le festival du Film de Muret #8 pourra ainsi tout de même exister, au fil des mois.

Les films de la sélection :

A Good man de Marie-Castille Mention-Schaar

A l’abordage ! de Guillaume Brac

After Love de Aleem Khan

Ammonite de Francis Lee

Balloon de Pema Tseden

Cigare au miel de Kamir Aïnouz

De nos frères blessés de Hélier Cisterne

Des Hommes de Lucas Belvaux

Goodbye de William Nicholson

Kuessipan de Myriam Verreault

L’Affaire Collini de Marco Kreuzpaintner

La Loi de Téhéran de Saeed Roustayi

La Terre des hommes de Naël Marandin

La Troisième guerre de Giovanni Aloi

La Voix d’Aïda de Jasmila Zbanic

Le Diable n’existe pas de Mohammad Rasoulof

Le Mariage de Rosa de Iciar Bollain

Le Procès de l’herboriste de Agnieszka Holland

Les 2 Alfred de Bruno Podalydès

Les Leçons persanes de Vadim Perelman

Mandibules de Quentin Dupieux

Médecin de nuit de Elie Wajeman

Nos plus belles années de Gabriele Muccino

Passion simple de Danielle Arbid

Profession du Père de Jean-Pierre Améris

Rouge de Farid Bentoumi

Si le Vent tombe de Nora Martirosyan

Trop d’amour de Frankie Wallach

Un Triomphe de Emmanuel Courcol

Zaï Zaï Zaï Zaï de François Desagnat

Sélection patrimoine

In the Mood for love de Wong Kar-Wai

Sélection jeune public

En attendant la Neige court métrages

Les Ours gloutons de Alexandra Hetmerová et Katerina Karhankova

Le Peuple loup de Toom Moore et Ross Stewart

La Vie de château de Clémence Madeleine-Perdrillat et Nathaniel H’limi

Même les Souris vont au paradis de Jan Bubeniček et Denisa Grimmovà

Infos pratiques

Toutes les informations sur le festival : www.festivaldufilmdemuret.fr