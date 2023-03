Paloma, la grande gagnante de Drag Race France, en spectacle à Toulouse

Partager Facebook

Paloma présente « PluriElles », le premier spectacle solo de la grande gagnante de Drag Race France en tournée dès la rentrée avec un passage à la Comédie de Toulouse le 24 octobre 2023.

Comédien singulier, drag queen plurielle, Hugo Bardin alias Paloma présente un premier spectacle en solo pour nous faire rencontrer les femme qui l’habitent. Après son triomphe à Drag Race France, et sa tournée avec les membres de l’émission, Paloma s’émancipe et se dévoile un peu plus.

La grande gagnante de Drag Race est donc à retrouver dès la rentrée en France et à Toulouse le 24 octobre et tous les vendredis sur Quotidien (TMC).