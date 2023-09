Ouverture des ventes pour le Stadium de Toulouse de Bigflo & Oli !

Partager Facebook

Ils refont le Stadium de Toulouse. BigFlo & Oli se retrouveront pour une troisième fois dans l’antre du TFC le 8 juin 2024.

Bigflo & Oli ont annoncé sur la scène du Rose Festival une nouvelle date exceptionnelle au Stadium le samedi 8 juin 2024, marquant ainsi leur retour au Stadium cinq ans après. Une date qui fera suite à une tournée des Zéniths de 40 dates sold-out et qui s’achèvera à La Défense Arena le 8 décembre 2023.

Avec leur 4ème album, Les autres c’est nous, préparé entre Toulouse, Barcelone et Los Angeles, Bigflo & Oli se livrent et ouvrent une porte vers leur intimité. Bigflo & Oli y évoquent leur pause, leurs doutes, leur cheminement et leur épanouissement. Ils conservent leur plume, essence même du groupe. On y retrouve des sonorités latines, symbolisant un retour à leurs racines et aux origines argentines de leur père.

Après des Zéniths et un Rose Festival à Toulouse, le duo toulousain retrouve le Stadium. Ne ratez pas vos places ici !