Oscar Emch au Petit Bikini ce mercredi !

La révélation Oscar EMCH sera au Petit Bikini de Ramonville ce mercredi 23 juin 2021 dans le cadre des Apéros Curiosités.

Peu importe la couleur, c’est un anti douleur pour les peines de coeur », chante-t-il sur « Antalgique ». Il est vrai que le son à la fois sophistiqué et groovy d’Oscar Emch pourrait être prescrit à haute dose sans risque de surconsommation médicamenteuse. Après des collaborations remarquées aux côtés d’Enchantée Julia ou de Bolides, ce multi-instrumentiste accompli se lance en solo, version soul urbaine et résolument francophone. Sous influence de Tyler the Creator, Flying Lotus, D’Angelo ou encore Myth Syzer, son premier EP, Portrait craché, raconte aussi bien ses déboires sentimentaux que son rapport à la scène. La démarche est analytique mais la mélodie spontanée et l’élégance imposante.

En plus du concert de Oscar Emch, le match France-Portugal sera diffusé au Petit Bikini ! Soirée parfaite si le beau temps est au rendez-vous !