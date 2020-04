One World Together at Home, les plus grandes stars en concert depuis chez eux !

Un concert solidaire avec les plus grandes stars de la planète dimanche 19 avril entre 2h et 4H du matin.

Ce dimanche 19 avril le concert de solidarité initié par Lady Gaga « One World TogetherAtHome » sera diffusé en direct et en simultané à la télé, internet et la radio avec de nombreux artistes internationaux entre 2h et 4h du mat.

La pop star Lady Gaga et l’association Global Citizen organisent donc ce dimanche 19 avril un concert solidaire en ligne avec de nombreuses stars internationales. Paul McCartney, Billie Eilish, Camila Cabello, Pharrel Williams, John Legend, Andrea Bocelli, Jennifer Lopez, Alanis Morissette sont dans la liste avec tant d’autres artistes. On notera aussi la présence de Céline Dion, mais surtout Angèle et Christine & The Queen pour le côté francophone. Une initiative incroyable pour aider l’OMS dans la lutte contre le Coronavirus.

Can’t wait for you to see what we’ve put together! Tune in! 💕 https://t.co/v4owoA8QdM — Lady Gaga (@ladygaga) April 14, 2020

Ce concert incroyable sera diffusé sur internet et les réseaux sociaux comme Facebook , Twitter et Twitch mais aussi sur france.tv, France 2, W9 et en direct sur RTL2. France 4 rediffusera l’événement le dimanche 19 à 20h45 et France 2 à 22h45.