Nuit de la lecture à Toulouse !

La Bibliothèque de Toulouse participe à la Nuit de la lecture qui se déroulera partout en France le samedi 18 janvier.

Quoi de mieux que la Nuit de la lecture pour vivre en « vrai » la littérature, qui se veut vivante, bouillonnante, surprenante…?! Pour la découvrir dans une ambiance particulière, celle de la nuit, avec des découvertes et propositions étonnantes ?

La soirée débutera à 18h dans deux bibliothèques, pour se terminer à 22h à la Médiathèque Grand M et à 23h à la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine. On pourra lors de cette nuit très spéciale écouter des musiciens, participer à des ateliers créatifs, déambuler dans les coulisses d’une bibliothèque, frissonner avec des conteurs ou des danseurs, ou encore être bercés par les lectures de textes choisis.

De 18h à 23h à la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine autour du thème « Voyage dans le temps ». (1 rue du Périgord – 05 62 27 66 66)

De 18h à 22h à la Médiathèque Grand M « Entrez dans la danse » ! (37 avenue de la Reynerie – 05 81 91 79)

Toutes les animations sont en accès libre et gratuites, certaines sur inscription sur place à l’ouverture.