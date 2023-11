Nouvelle vente de plantes à Toulouse la semaine prochaine

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Une grande vente de plantes, organisée par Plantes pour tous, aura lieu du 17 au 19 novembre à Lab’Oïkos à Toulouse.

Rapprocher les urbains de la nature en rendant les plantes accessibles à toutes et à tous : telle est la mission de Plantes Pour Tous ! Depuis juillet 2016, Plantes Pour Tous part chaque week-end à la rencontre de ses Plant Lovers aux quatre coins de l’Europe et propose des plantes direct producteur à prix honnête le tout dans une démarche durable. Au programme : près de 10 000 plantes et plus de 150 variétés différentes à prix imbattables (majoritairement entre 1€ et 20€).

Un choix unique en cœur de ville

Les évènements Plantes Pour Tous c’est plus de 150 variétés de plantes pour toutes les envies et tous les niveaux :

– Des plantes pour les débutants, des increvables, des plantes d’ombre, des plantes graphiques ou encore Pet Friendly à prix fou !

– Des grandes plantes à partir de 15€ pour les plus impatient.e.s

– Des plantes d’extérieur de saison

– Des plantes rares pour les collectionneurs à des prix imbattables

– Des aromatiques pour sublimer ses plats

– Des terrariums, pots, cache-pots, macramés et autres accessoires pour un intérieur green et déco sans se ruiner !

Une qualité et une fraîcheur incomparable

Engagé dans une démarche responsable et durable, Plantes Pour Tous sélectionne ses plantes directement chez des producteurs issus du circuit européen attentifs à leur consommation en eau, énergie, fertilisants, traitements phytosanitaires et récupération des déchets produits.

Plantes pour tous

Lab’Oïkos, 32 Rue Pierre-Paul Riquet, Toulouse

Vendredi 17 novembre de 10h à 19h

Samedi 18 novembre de 10h à 19h

Dimanche 19 novembre de 10h à 17h

Pour accéder à la vente facilement : https://plantespourtous.co/collections/evenements/products/grande-vente-de-plantes-toulouse-1