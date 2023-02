Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce samedi, nouvelle soirée Toulouse Dub Club au Bikini avec une belle programmation !

Samedi 4 février au Bikini, préparez-vous à voyager en Europe avec les espagnols de Greenlight Sound System ft. Harny Roots mais pas que ! Pour rester dans la péninsule ibérique c’est Jah Version, le duo Dub tout droit venu de Lisbonne qui vient compléter le line-up. Vibronics et Weeding Dub seront aussi de la partie et présenteront leur projet Note Fi Note / Dub Fi Dub avec Marina P.

VIBRONICS MEETS WEEDING DUB FT. MARINA P

Note Fi Note, c’est le projet qui regroupe Vibronics et Weeding Dub en Studio. Dub Fi Dub, c’est la concrétisation sur scène de ce projet dans la tradition jamaïcaine. Les deux producteurs reconnus de la scène Dub internationale mixeront en live alternativement un morceau chacun. Ils seront accompagnés par Marina P au micro pour ambiancer le tout et donner un cocktail “conscious” énergique mêlant la profondeur du Reggae-roots à l’énergie des dubplates les plus actuels avec lesquels Vibronics & Weeding Dub font danser les clubs et festivals depuis 20 ans maintenant.

JAH VERSION

Duo aux influences Reggae/Dub né à Lisbonne de l’association entre Dub Didi et Zacky Man, Jah Version diffuse leur amour du Reggae, du Dub et de la culture Sound System à travers le monde notamment avec leur hit sismique “Friendship”. Parmi leurs dernières collaborations, on compte des grands noms de la culture Sound System, comme Iration Steppas et King Shiloh !

GREENLIGHT SOUND SYSTEM (ES) FT. HARNY ROOTS

Sound System incontournable en Espagne (International Dub Gathering, Dub Academy du Rototom Sunsplash), le Greenlight Sound System est pionnier du Dub en Catalogne, avec Daddy Sevi à sa tête.

Il revient à Toulouse, cette fois-ci accompagné de Harny Roots, pour nous concocter des sets mêlant productions (Greenlight Records), dubplates exclusifs et classiques revisités sur un sound system puissant qui a déjà fait trembler le Bikini !