Nouvelle semaine pour le Festival Détours de Chant !

Deuxième et dernière semaine pour le Festival Détours de chant à Toulouse avec Oscar les Vacances, Hector ou Rien, Simon Chouf, Nicolas Bacchus ou encore Adélys et Batlik.

La chanson est riche d’une infinité de rythmes, genres et origines. Les artistes des quatre coins de la francophonie renouvellent sans cesse Le Répertoire. Le Festival Détours de Chant nous revient pour une dernière semaine avec de belles choses. Demandez le programme !

HECTOR OU RIEN

Du mardi 30 janvier au samedi 3 février à 19h

Théâtre du Grand Rond

Pour cette deuxième série d’apérosconcerts, venez découvrir les chansons suisses, sensibles et drôles d’Hector ou Rien. Elles sont aussi ébouriffées que le chanteur ! Laissez-vous attendrir par ce personnage naïf, un peu pitre et très attachant avec son humour plein d’auto-dérision.

OSCAR LES VACANCES

Mardi 30 et mercredi 31 janvier à 21h30

Le Bijou

Impertinence et malice, c’est futé et profond tout en jouant de légèreté. Bravo ! Le refus de l’assignation et l’observation aiguisée de la société alimentent des pépites sautillantes. Ça bouge, ça file vite et ça dit beaucoup de choses. Oscar expose une folie très kitch et quelques observations sociologiques bien vues.

APRÈS LE THÉÂTRE

Jeudi 1er février à 12h30

Salle du Sénéchal

Philippe Gelda, au piano, nous offre des arrangements délicats et vibrants. Céline Pique, au chant, se glisse aisément dans une interprétation personnelle et percutante. Ces deux-là se connaissent bien et, infiniment complices, ils distillent avec délice et élégance quelques une des plus belles chansons de la grande Anne.

SIMON CHOUF

Vendredi 2 février à 20h30

Salle Jacques Brel, Castanet

Simon Chouf vient présenter son nouveau répertoire. Il n’hésite pas à farfouiller dans ses préoccupations intimes pour chatouiller l’universel. On appréciera entre autres la collaboration de son chien pour ne pas oublier la géo-politique …

DANS L’SHED

Vendredi 2 février à 21h30

Le Bijou

Ils viennent du Canada. Plus précisément du Québec. Plus précisément de la Gaspésie. Venez écouter leur concert comme vous verriez un documentaire de Raymond Depardon. Les personnages de leurs villages apparaissent au gré d’une folk teintée de blues et la vie le long du Saint-Laurent s’ouvre à vous.

NICOLAS BACCHUS

Samedi 3 février à 15h

Médiathèque José Cabanis

L’impertinence en étendard, Nicolas Bacchus a gagné la Coupe du Monde en 1998. Je veux parler de la sienne, de coupe. Sa coupe aux lèvres, au nez et à la barbe des grincheux. Il a alors enclenché une série d’exploits « chansonnesques » en affrontant la rue.

CONCERT DE CLÔTURE : ADÉLYS + BATLIK

Samedi 3 février à 20h00

Théâtre des Mazades

Batlik est une des plus belles anomalies de la chanson française. Batlik trace sa route en zigzags à l’écart du peloton. Ni devant, ni derrière, ailleurs, sans doute sur une parcelle qui n’appartient qu’à lui. La taille de son fan-club n’est pas proportionnelle à son talent.

Toujours vêtue de jaune, Adélys, « lumière noble en norvégien » contraste avec le gris de la ville. À Bruxelles, Montréal ou en Normandie dont elle est originaire, elle marche, écrit, compose et produit des chansons électro qui sont des rencontres avec l’urbain, l’eau et le corps.

Infos et réservations : detoursdechant.com