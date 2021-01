Nouvelle forme pour le Festival International du Film Politique de Carcassonne

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Festival International du Film Politique de Carcassonne (15 au 19 janvier 2021) s’offre au public sous une nouvelle forme.

Compte tenu de l’évolution de la crise sanitaire et du maintien de la fermeture des lieux culturels annoncé par le gouvernement ce jeudi 7 janvier, le Festival International du Film Politique (FIFP) ne peut se tenir dans les conditions espérées du 15 au 19 janvier 2021. Mais n’est pas annulé et aura lieu en 2021.

Ainsi, le Festival repense actuellement sa stratégie pour son festival. « Le festival est naturellement basé sur l’échange humain et se veut utile aux acteurs économiques et associatifs du territoire. Ces échanges et réflexions communes qui font la force du festival n’auraient pas été permis par une édition numérique. Aussi, nous réfléchissons actuellement à d’autres alternatives pour que le festival existe d’une manière ou d’une autre » explique Henzo Lefèvre, directeur du FIFP de Carcassonne

Une nouvelle étape se prépare pour le festival.

Etienne Garcia (président) et Henzo Lefèvre (directeur) donnent rendez-vous à tous pour l’édition 2021, qui devrait se tenir en décembre prochain, selon l’évolution de la situation sanitaire. D’ici là et tout au long de cette année, l’équipe du festival aura à cœur de faire vivre sa programmation auprès du public de la région, en accompagnant les films sélectionnés lors de leurs sorties. « Persévérer fut le maître-mot de ces derniers mois. La responsabilité du festival aura été de tout faire pour que puisse vivre la culture dans nos territoires. Nous sommes profondément attachés aux 18 films de la sélection et nous ferons tout pour accompagner ceux-ci lors de leurs sorties en salle » explique Etienne Garcia, président du FIFP de Carcassonne

Une discussion avec Ken Loach maintenue en ligne

Cela aurait dû être la cerise sur le gâteau, une surprise que le festival souhaitait annoncer début janvier, comme le point d’orgue de cette édition particulière : une discussion autour du cinéma politique avec le grand Ken Loach, maître du genre. Avec le soutien du réalisateur, cette dernière sera maintenue en numérique.

Le FIFP de Carcassonne donne rendez-vous à tous ses spectateurs et les curieux, le lundi 18 janvier de 18h à 19h pour une discussion en direct accessible via Facebook Live et YouTube Live.

Toutes les informations seront partagées sur les réseaux sociaux du festival.

site : www.fifp-occitanie.com