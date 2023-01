Nouveau titre et un concert à Toulouse pour Damantra

Damantra présente leur nouveau titre Keep On et sera en concert au Bikini Toulouse le 26 janvier prochain.

Depuis 2018, les 4 adeptes du Rock gardent les galettes de Rage Against The Zeppelin comme livres de chevet dans leur bicoque Toulousaine. Entre tendresse et violence, ils chantent en live leur bonne parole aux fidèles, guidés par une frontwoman qui botte des culs.

Nouveau Single « Keep On » sortie 11 janvier

«Keep On » donne le réconfort et le coup de pieds aux fesses nécessaire à tous nos changements de vie. Il scande ce besoin de continuer d’exister, à l’instar de son empreinte 70s chère à Rival Sons et Blues Pills.

A l’occasion du festival Spirale, DAMANTRA sera sur la scène du BIKINI le 26 janvier à partitr de 20h aux côtés de groupes incontournables de la région: EL GATO NEGRO, JACK MALLETT, MANDARINE, ANTES & MADZES, DAN.

Infos : www.lebikini.com