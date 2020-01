Partager Facebook

Roland Auzet met en scène le récit de Laurent Gaudé, « Nous, l’Europe, banquet des peuples », les 28 et 29 janvier 2020 à Odyssud Blagnac.

Le spectacle événement du dernier Festival In d’Avignon ! Un grand spectacle théâtral et musical, puissant et festif sur le récit et le rêve européen, où le texte inspiré de Laurent Gaudé (prix Goncourt 2004) incarné par des comédiens passionnés nous questionne sur qui nous sommes et ce que nous voulons devenir.

Le rêve européen a besoin d’un désir, d’un récit. Il est temps de raconter notre propre histoire en embrassant du regard le territoire européen dans toute sa grandeur. Écrire un poème pour dire ce que nous voulons être. Dans cette dynamique, le grand écrivain Laurent Gaudé (prix Goncourt 2004) et le metteur en scène et compositeur Roland Auzet réunissent onze acteurs/chanteurs de différentes nationalités européennes et un chœur de foule qui incarnent avec énergie une envie d’Europe des citoyens … Ce spectacle puissant et festif, créé au Festival IN d’Avignon 2019, est un poème chantant aussi bien les convulsions que les trouées de lumières du récit de l’Europe, afin de lui redonner tout son éclat.

Nous, l’Europe, banquet des peuples

Mardi 28 et mercredi 29 janvier 2020

Odyssud Blagnac