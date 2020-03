Nos 10 meilleurs albums d’Astérix !

Partager Facebook

Quels sont pour nous les 10 meilleurs albums d’Astérix signés Albert Uderzo et René Goscinny !





Mardi, on apprenait la disparition du dessinateur et auteur Albert Uderzo. Le papa d’Astérix et Obélix est décédé à l’âge de 92 ans. L’occasion pour nous de revenir sur l’oeuvre gauloise de cet artiste incroyable. De son trait de crayon à son humour, tout a déjà été dit sur Uderzo. C’est une part de l’enfance de chacun qui s’en va. Toute cette émotion, nous a donné des envies de classement.

Ce fut difficile, on en a appelé à notre enfance, à nos souvenirs, au rapport qu’on a avec chaque album. Le classement est le notre, et chacun aura forcément le sien, mais dans un contexte comme celui là tentons quand même d’établir un TOP 10. Notre TOP 10 des albums d’Astérix par Uderzo et Goscinny.

10 – La Serpe d’or (1968)

9- Astérix aux Jeux Olympiques (1968)

8- Astérix en Corse ( 1973)

7- Le Devin (1972)

6- La Zizanie (1970 )

5- Astérix chez les Helvètes

4- Astérix : Le Domaine des Dieux ( 1971)

3- Astérix et Cléopatre ( 1965)

2- Astérix chez les bretons (1966)

1 – Le tour de Gaule d’Astérix (1965)

La suite ?

Rappelons qu’en 2011, Uderzo avait laissé les clés de la série à Jean-Yves Ferri et Didier Conrad pour plusieurs tomes tout en supervisant l’ensemble. En 2018, au Parisien , le dessinateur déclarait : » Je valide leurs idées. Ils ne font rien sans mon accord. […] Je ne sais pas si le prochain album [en 2019] sera le dernier, mais je ne pense pas qu’il y en aura beaucoup après… Je ne veux pas laisser Astérix entre d’autres mains après ma disparition. Je n’ai pas envie de prendre le risque de tout fiche en l’air, de faire n’importe quoi pour de l’argent. »

L’argent sera donc au centre de la suite des aventures gauloises d’Astérix et Obélix. En attendant, un film est attendu réalisé par Guillaume Canet avec Gilles Lellouche.