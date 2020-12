Noël : Le Toulouse Sake Club ouvre une boutique éphémère

Partager Facebook

Le Toulouse Sake Club, club de dégustations toulousain dédiés aux alcools japonais, créé en novembre 2020, ouvre une boutique éphémère de Noël au sein du magasin Uniqlo de Toulouse jusqu’au 24 décembre.

Le Toulouse Sake Club qui a fêté son premier mois d’existence le 11 décembre dernier a ouvert une boutique éphémère ddans le centre-ville de Toulouse au sein du magasin Uniqlo (3 Rue du Poids de l’Huile, 31000 Toulouse ).

Le Toulouse Sake Club a été invité avec deux autres artisans créateurs par l’enseigne japonaise. Uniqlo France a souhaité inviter durant les fêtes (et dans tous ses magasins de France) des créateurs afin de leur apporter un soutien en cette période si compliquée.

Vous pourrez ainsi découvrir une sélection d’alcools japonais inédits sur Toulouse (saké, whisky, umeshu, shochu, yuzushu, des liqueurs et du vin), mais aussi des livres sur le Japon, découvrir les activités du club ( club de dégustations dédiés aux alcools japonais, des initiations à la dégustation de saké japonais…), des coffrets « découverte et dégustation de saké japonais » et bien d’autres surprise à découvrir durant les fêtes. Les idées cadeaux en provenance du Japon ne manqueront pas !

Une dédicace d’Anita Henry, spécialiste de kimono et de culture japonaise, auteure du livre « Kimono, sentir la saison sur soi[e » qu’elle a co-écrit avec Corinne Dechelette est également prévue l’après-midi du 17 décembre.

>> https://toulousesakeclub.com/