Neko Light Orchestra à la Halle aux Grains de Toulouse ce Dimanche

Le Neko Light Orchestra s’installe à la Halle aux Grains Toulouse ce dimanche avec deux concerts l’un sur les musiques de la saga Harry Potter, l’autre sur les oeuvres de Hayao Miyazaki.

Le groupe Neko Light Orchestra est un collectif de 25 musiciens professionnels, créé à Toulouse en 2011. Cet orchestre de rock mélodique spécialisé dans la ré-interprétation de musiques des Cultures de l’Imaginaire, s’illustre dans les univers de la science-fiction et de la fantasy comme le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, les films d’animation d’Hayao Miyazaki… Depuis 11 ans, c’est plus de 350 concerts, des centaines de milliers de spectateurs pour 12 spectacles différents. Dont deux sont à voir dimanche.

Cette fois-ci, le groupe joue le Dimanche 5 Février à la Halle aux Grains de Toulouse avec 2 concerts exceptionnels !

► 16H – ‘Echos du Petit Sorcier’ – Concert hommages aux musiques de la saga Harry Potter avec un medley des Animaux Fantastiques

20H – ‘Echos de la Vallée du Vent’ – Concert 100% musiques des films d’Hayao Miyazaki (Le Voyage de Chihiro, Le Château Ambulant, Princesse Mononoké, Mon Voisin Totoro, Ponyo sur la Falaise, Nausicaä de la Vallée du Vent, Kiki la Petite Sorcière..)

Lien billetteries :

16H – https://nekolightorchestra.festik.net/toulouseedp23

20H – https://nekolightorchestra.festik.net/toulouseevv23