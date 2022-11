Naâman en concert à Toulouse

Partager Facebook

Naâman revient au Bikini de Toulouse ce samedi 19 novembre avec un nouvel album.

Il est l’un des fers de lance de la scène reggae française. Presque un phénomène, remplissant les salles partout où il passe sans déferlante médiatique et jouissant d’un incroyable aura à l’international. Cet emballement des foules, Naâman le doit à des prestations scéniques à la fois enflammées et incarnées. Difficile ainsi de ne pas être impressionné par la trajectoire de ce jeune trentenaire au reggae à la fois hybride, vivifiant et fédérateur.

Temple Road Tour, c’est LA tournée évènement de Naâman qui signe son grand retour sur scène. Un concert inédit où Naâman défendra pour la toute première fois son nouvel album TEMPLE ROAD, aux côtés du Deep Rockers Crew. Un tout nouveau show qui combine subtilement fièvre dansante et instants suspendus. Une soirée à ne surtout pas manquer !

Infos : www.lebikini.com