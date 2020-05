Montauban. La réouverture des établissements culturels se poursuit

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Musée Ingres Bourdelle, Mémo, Pôle Mémoire, Muséum d’Histoire Naturelle, mais aussi AncienCollège, CIAP ou Maison du Crieur… au fil de la semaine, les services culturels montalbanais se sont organisés pour être prêts à accueillir le public.

A l’Ancien Collège

L’Ancien Collège est fréquenté par des membres d’associations, des élèves du Conservatoire et des visiteurs divers. Des dispositions ont été prises pour les accueillir dans les meilleures conditions depuis cette semaine.

Les circulations ont été repensées et des agents seront présents pour orienter les visiteurs. Le port du masque est recommandé et du gel hydroalcoolique est mis à disposition. Les sanitaires seront fermés au public, comme les salles de conférence et projection. Les réunions pourront se tenir à moins de 10 personnes dans la salle de réception si nécessaire, en respectant les distances préconisées et sur réservation.

Pour les associations qui disposent de leur propre salle, les consignes sanitaires, règles de distanciation et de nettoyage seront affichées. Pour les associations qui partagent la même salle, le nettoyage entre chaque groupe sera nécessaire.

L’Ancien Collège est ouvert de 9h à 12h et de 13h30 à 18h du lundi au samedi.

Pour l’espace d’exposition du CIAP

Expo permanente « MONTAUBAN, PORTRAIT D’UNE VILLE » : découvrez Montauban, depuis sa fondation en 1144 jusqu’à nos jours. Ce parcours de découverte mêle objets, œuvres, maquettes et panneaux pour présenter les étapes de l’histoire de la ville et les traits constitutifs de son patrimoine.

Expo temporaire « VOL AU-DESSUS DE LA VILLE » prolongées jusqu’au 31/05 : d’une image à l’autre, observez les métamorphoses de la cité d’Ingres, repérez l’empreinte des anciennes fortifications, découvrez les monuments disparus, voire même… cherchez votre maison !

Afin de favoriser les gestes barrières, un ensemble de mesures ont été prises comme la limitation à 15 visiteurs simultanés, la matérialisation au sol du sens de circulation, la pose d’un plexiglass sur la borne d’accueil, la mise à disposition de Gel hydro-alcoolique à l’entrée…

Entrée libre du lundi au samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h.

Maison du Crieur

La Maison du Crieur est ouverte au public de 11h-18h du mardi au samedi depuis le 12 mai dernier. Une exposition est en préparation pour le début du mois de juin.

Là aussi des mesures sont mises en œuvre pour permettre la reprise des visites guidées :

> Visite « LAISSEZ-VOUS CONTER MONTAUBAN » les 23 et 30 mai et à 15h

> Visite « DES COLLECTIONS DU MUSEE INGRES BOURDELLE » les samedis, dimanches et les 21 et 22 mai à 11h et 14h30

Retrouvez infos et coordonnées sur www.montauban.com