Miraculous, A contretemps, Une Nuit…que voir au cinéma cette semaine ?

Cette semaine au cinéma, on pourra découvrir Miraculous, A contretemps, Une Nuit, Master Gardener, un nouvel épisode de Insidious et Yo Mama.

À contretemps de Juan Diego Botto

Avec Penélope Cruz, Luis Tosar, Christian Checa

Avocat aux fortes convictions sociales, Rafa a jusqu’à minuit pour retrouver la mère d’une fillette laissée seule dans un logement insalubre. A défaut, la police placera la petite en foyer. Dans sa course contre la montre, Rafa croise la route d’Azucena, une femme injustement menacée d’expulsion.

Miraculous – le film de Jeremy Zag

La super-héroïne, qui a conquis le cœur de millions de fans à travers le monde, débarque pour la première fois au cinéma ! Ladybug va devoir unir ses forces avec Chat Noir, le charismatique justicier masqué, pour affronter le Papillon et sa horde de super-vilains.

Master Gardener de Paul Schrader

Avec Joel Edgerton, Sigourney Weaver, Quintessa Swindell

Narvel est un horticulteur dévoué aux jardins de la très raffinée Mme Haverhill. Mais lorsque son employeuse l’oblige à prendre sa petite-nièce Maya comme apprentie, le chaos s’installe, révélant ainsi les sombres secrets du passé de Narvel

Une nuit de Alex Lutz

Avec Alex Lutz, Karin Viard, Jérôme Pouly

Paris, métro bondé, un soir comme les autres.Une femme bouscule un homme, ils se disputent. Très vite le courant électrique se transforme… en désir brûlant. Les deux inconnus sortent de la rame et font l’amour dans la cabine d’un photomaton.La nuit, désormais, leur appartient.

Insidious: The Red Door de Patrick Wilson

Avec Ty Simpkins, Patrick Wilson, Sinclair Daniel

Afin de se débarrasser définitivement de leurs démons, Josh et son fils Dalton, à présent étudiant, doivent plonger encore plus profondément dans le Lointain pour affronter le sombre passé de leur famille et une multitude d’esprits toujours plus inquiétants qui se cache derrière la Porte Rouge.

Yo Mama de Leïla Sy, Amadou Mariko

Avec Claudia Tagbo, Zaho, Sophie-Marie Larrouy

Affolées par le clip de rap de leurs fils de 11 ans, trois mères de famille décident de se lancer à leur tour dans le rap avec un clip explosif dans le but de rétablir la communication au sein de leur foyer. Contre toute attente, les trois meilleures amies rencontrent un succès retentissant.