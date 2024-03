Miles Kane en concert à Toulouse

Partager Facebook

Miles Kane fait son retour à Toulouse, au Metronum, le 12 mars avec un nouvel album.

Miles Kane (The Rascals, The Last Shadow Puppets) est de retour sur les routes de France en solo pour défendre son nouvel album fulgurant, « One Man Band ». A ne pas manquer le 12 mars 2024 au Metronum !

Miles Kane revient avec un nouvel album fulgurant, “One Man Band” sorti le 4 août sur Modern Sky Records. Un album déterminant pour sa carrière, brillant sur le plan sonore, sincère et rempli de la musique qu’il était voué à produire depuis le tout début d’une carrière pleine de rebondissements.

Il revient à son meilleur niveau de guitar hero en se concentrant sur de grandes accroches et des hymnes encore plus imposants. Acéré, contagieux, urgent et rempli à ras bord de passages à entonner, c’est un Miles au sommet de son art !

Plus d’infos : lemetronum.fr