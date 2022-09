Michel Ocelot présente son nouveau film au Cinéma ABC Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le mardi 27 septembre, le maître de l’animation français Michel Ocelot présentera son nouveau film en avant-première au Cinéma ABC de Toulouse : Le Pharaon, le sauvage et la princesse.

Le papa de Kirikou vient présenter en avant-première son nouveau long-métrage d’animation Le pharaon, le sauvage et la princesse. Dans ce film d’animation, Michel Ocelot nous embarque dans 3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l’Egypte antique, une légende médiévale de l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des costumes ottomans et des palais turcs, pour être emporté par des rêves contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, d’amoureux astucieux, de princes et de princesses n’en faisant qu’à leur tête dans une explosion de couleur.

Rendez-vous le mardi 27 septembre à 18h au Cinéma ABC de Toulouse.

Plus d’infos : www.abc-toulouse.fr