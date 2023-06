Partager Facebook

La Cité de l’Espace a accueilli le chef étoilé Mory Sacko pour son émission « Cuisine Ouverte ». Un épisode toulousain à voir sur France 3 ce samedi 10 juin à 20h30.

Le chef étoilé Mory Sacko qui anime l’émission « Cuisine Ouverte » est venu tourner dans notre ville, avec le Bureau des tournages de Toulouse Métropole, sur le quai Saint Pierre et à la Cite de l’Espace. Ce samedi 10 juin à 20h30, on pourra voir sur France 3 le jeune chef qui a invité l’astronaute Jean-François Clervoy pour réaliser et revisiter ensemble une recette de tourin à l’ail depuis la Cité de l’Espace à Toulouse. Le chef étoilé Sylvain Joffre du restaurant « En Pleine Nature » à Quint-Fonsegrives y dévoile également sa propre recette de tourin à l’ail.

Cette émission est une occasion de découvrir, grâce aux échanges entre l’astronaute, un animateur de la Cité de l’Espace et le chef étoilé autour d’un produit et d’une recette régionale, les repas dans l’espace, d’évoquer leurs particularités, les changements de goût en apesanteur… L’émission offre aussi un regard croisé sur le profil du chef Mory Sacko et celui de l’astronaute européen Jean Francois Clervoy qui a effectué 3 missions spatiales.