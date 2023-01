Maxime Le Forestier reprend Brassens à Toulouse

Partager Facebook

Maxime Le Forestier, 2019

Le temps d’un concert Maxime Le Forestier rend hommage à Georges Brassens le temps d’un concert au Casino Barrière Toulouse ce dimanche 8 janvier.

Depuis l’album qu’il lui a consacré en 1979 jusqu’aux différents Cahiers rassemblant l’intégralité de l’oeuvre sans omettre des pièces inédites et posthumes, Maxime Le Forestier a fait mieux que rendre un simple hommage à Georges Brassens. Il l’a interprété comme on le fait d’un grand classique, en continuant de faire vivre une oeuvre toujours parlante, toujours forte, toujours moderne. Il l’a offerte à un nouveau public, comme lui-même l’a découverte à l’âge de 14 ans alors qu’il s’initiait à la guitare et à la chanson. Il l’a vécue, intensément, intimement, comme il en a rendu compte dans Brassens et moi, livre paru en 2021 aux Editions Stock.

Ses plus grands succès – L’Education sentimentale, San Francisco, Né quelque part, Passer ma route, Ambalaba – n’auront jamais détourné le regard de Maxime Le Forestier qui, à l’instar de deux précédentes tournées mondiales, et dès l’automne 2022 jusqu’à la fin 2023, retrouvera sur scène ses fidèles et complices musiciens pour continuer à fêter Georges Brassens et la source intarissable d’inspiration qui jaillit de son oeuvre.

Infos : https://www.casinosbarriere.com/fr/toulouse/spectacles-et-animations.html