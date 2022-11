Mathieu Madenian en spectacle à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’humoriste Mathieu Madenian présentera son nouveau seul en scène, « Un spectacle Familial »ce samedi 26 et ce dimanche 27 novembre à la Comédie de Toulouse.

Sans artifice, en jean et baskets blanches, dans le plus pur style stand up, il a cette fois décidé de nous parler de la famille, avec tout ce que cela implique de vexations mal digérées, de diners alcoolisés, et de jalousies fraternelles.

Ces névroses, Mathieu Madenian essaye de les guérir dans cette hilarante introspection. Il aurait pu parler de tout cela à son psy. Mais il s’est rendu compte que cela lui faisait plus de bien de les partager sur scène. Ça lui permet aussi de rembourser son emprunt…

Rendez vous à la Comédie de Toulouse vendredi et samedi pour voir ce spectacle !

Infos : http://www.lacomediedetoulouse.com/