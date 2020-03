Maria Augusta Ramos à la Cinémathèque de Toulouse

Partager Facebook

Du 20 au 29 mars 2020, la Cinémathèque de Toulouse met en avant la réalisatrice Maria Augusta Ramos avec la projection de plusieurs films et une rencontre le 24 mars 2020.

Documentariste brésilienne, Maria Augusta Ramos s’est fait largement connaître avec son dernier film, O Processo (sur le processus de destitution de Dilma Rousseff), présenté au Festival de Berlin en 2018. Saisissant une réalité sociale et politique du Brésil depuis les années 2000, son écriture avant tout documentaire distille en même temps, par ses cadres et ses choix de montage, quelque chose de la fiction. On pourrait par moment penser à de la fiction documentée, à des récits du type chroniques quotidiennes inspirées du réel. Mais c’est bien du réel et du documentaire. Et une cinéaste à découvrir.

Maria Augusta Ramos sera présente le mardi 24 mars à 19h à la cinémathèque de Toulouse pour une rencontre exceptionnelle.

LES FILMS

JUSTIÇA – 2004

JUÍZO – 2007

MORRO DOS PRAZERES – 2013

FUTURO JUNHO – 2015

O PROCESSO – 2018

NÃO TOQUE EM MEU COMPANHEIRO – 2020 – première mondiale

Programmation des séances :www.lacinemathequedetoulouse.com