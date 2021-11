Mansfield TYA en live à Toulouse

Partager Facebook

Le groupe Mansfield.TYA sera en live pour le Festival Pink Paradize ce samedi 13 novembre au Metronum de Toulouse.

Depuis 2002, Rebeka Warrior (Sexy Sushi & KOMPROMAT), poète de nuit, productrice de jour, passée par les beaux-arts, et Carla Pallone (VACΛRME), compositrice, violoniste baroque devenue multi-instrumentiste, forment Mansfield.TYA.

Si on connaissait jusqu’à présent le monde sensible de Mansfield.TYA : sens de la mélodie, mélancolie et minimalisme, aujourd’hui, le groupe revient avec une ôde poétique New Wave.

Avec « Monument Ordinaire », Rebeka et Carla réalisent leur cinquième album. L’exigence du duo est telle qu’il leur faut à chaque album réinventer leur relation, attendre que les planètes s’alignent à nouveau. Les planètes ont enfin permis 13 titres, comme une superstition. 45 minutes de vie et de mort, de poésie taillée à même la roche, imaginées comme des paroles de Maitre Dogen (philosophe et poète Japonais) sur des mélodies simples et catchy de Jacno.

Un album de mélancolie heureuse, une échappée pour célébrer l’amour furieux de la vie, comme autant de cris du cœur. Toujours guidées par l’émotion et par une attention constante aux mots, Mansfield.TYA nous confie 13 chansons qui nous font danser même en pleurant. L’occasion de les retrouver dans un live dense et puissant, défendu avec la rage et le charisme qu’on leur connaît, et porté par une scénographie imaginée en collaboration avec Jean-Maxence Chagnon (KOMPROMAT, Vitalic).

> https://metronum.toulouse.fr/