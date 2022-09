Major Mouvement en dédicaces près de Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’auteur Major Mouvement sera en séance de dédicaces ce samedi 3 septembre à la FNAC Labège, près de Toulouse, à l’occasion de la sortir de son livre « Le grand guide Major Mouvement pour soigner vos douleurs ».

Tendinite, lumbago, sciatique, hernie, déchirure musculaire, entorse, périostite… nous sommes tous concernés par des douleurs et des blessures, qui, dans 95% des cas, peuvent être soulagées rapidement. Major Mouvement, le kiné préféré des Français, répertorie les 55 maux les plus fréquents des pieds à la tête et vous propose le traitement idéal à faire chez soi pour vous soulager et vous reconstruire. Il vous suffit de répondre aux questions de l’arbre décisionnel pour identifier votre douleur précise, et de suivre les exercices proposés !

Avec près de 500 000 followers sur Instagram et plus de 700 000 abonnés sur Youtube, le kiné nous offre donc un deuxième ouvrage à découvrir à la FNAC Labège ce samedi 3 septembre.