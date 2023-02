Maissiat en concert à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Maissiat sera en concert à l’Auditorium Mercure de Compans le 28 avril 2023.

Auteure, compositrice et interprète, Maissiat s’est imposée comme une figure de la scène française. On l’avait découverte avec Tropiques (2013), puis retrouvée avec Grand amour (2016). La voici de retour avec Delta (sortie en mars 2023), un troisième album né du son des pianos, des tempêtes du réel, celles de la vie extérieure et celles de la passion. Contrepoint naturel de l’album, c’est sur scène que Delta nous conduira, territoire primordial pour Maissiat qui donnera toute son ampleur à ses nouvelles chansons. Elle a imaginé une forme la plus épurée possible, mise en lumière par la scénographe Camille Duchemin : un piano et, face à lui, des claviers lui répondent. Pour ce nouveau spectacle, Maissiat propose au public un rapport d’écoute inédit : une plongée, sans interruption, au cœur de son album, un voyage ponctué de courts récits et de voix familières, nous offrant un éclairage unique sur ses chansons et leurs origines.

MAISSIAT EN CONCERT LE VENDREDI 28 AVRIL A L’AUDITORIUM MERCURE COMPANS À TOULOUSE.

Réservations : www.bleucitron.net