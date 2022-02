Maigret, Compagnons, Zai Zai Zai Zai…les sorties ciné de la semaine !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Cette semaine au cinéma, on découvrira une nouvelle version de Maigret, l’adaptation d’une bd de Fabcaro, le film Compagnons, Ils sont vivants ou encore Selon la Police.

Maigret de Patrice Leconte avec Gérard Depardieu, Jade Labeste, Mélanie Bernier

Maigret enquête sur la mort d’une jeune fille. Rien ne permet de l’identifier, personne ne semble l’avoir connue, ni se souvenir d’elle. Il rencontre une délinquante, qui ressemble étrangement à la victime, et réveille en lui le souvenir d’une autre disparition, plus ancienne et plus intime…

Zaï Zaï Zaï Zaï de François Desagnat avec Jean-Paul Rouve, Julie Depardieu, Ramzy Bedia

Fabrice, acteur de comédie, réalise qu’il n’a pas sa carte de fidélité alors qu’il fait ses courses. Malgré la menace d’un vigile, il parvient à s’enfuir. Commence alors une cavale sans merci, pour celui qui devient rapidement l’ennemi public numéro 1.

Compagnons de François Favrat

Avec Najaa, Agnès Jaoui, Pio Marmaï

À 19 ans, passionnée de street art, Naëlle est contrainte de suivre avec d’autres jeunes un chantier de réinsertion, sa dernière chance pour éviter d’être séparée de ses proches. Touchée par la jeune fille, la responsable du chantier lui présente un jour la Maison des Compagnons de Nantes.

Ils sont vivants de Jérémie Elkaïm

Avec Marina Foïs, Seear Kohi, Laetitia Dosch

Veuve depuis peu, Béatrice vit avec son fils et sa mère. Sa rencontre avec Mokhtar, enseignant iranien arrivé clandestinement en Europe, va bouleverser son quotidien et ses convictions. Par amour pour lui, elle va devoir défier les préjugés de son entourage et les lois de son pays.

Blacklight de Mark Williams

Avec Liam Neeson, Aidan Quinn, Taylor John Smith

Travis Block intervient pour le compte du FBI lorsque toutes les autres options ont été épuisées. Quand on lui ordonne de faire taire un agent qui souhaite révéler à la presse les méthodes du Bureau, il comprend qu’il est devenu le pion d’une terrible machination.

Selon La Police de Frédéric Videau

Avec Patrick d’Assumçao, Sofia Lesaffre, Laetitia Casta

Un matin, un flic de terrain usé jusqu’à la corde, que tous dans son commissariat appellent Ping-Pong, brûle sa carte de police et disparaît sans prévenir. Durant un jour et une nuit, ses collègues le cherchent, le croisent et le perdent dans Toulouse et sa banlieue.