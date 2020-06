L’Orchestre National du Capitole donne 3 concerts exceptionnels à Toulouse

Partager Facebook

L’Orchestre National du Capitole donnera tours concerts, les 19 et 26 juin et le 2 juillet à 20h à la Halle Aux Grains de Toulouse.

n raison de la crise sanitaire et conformément aux mesures gouvernementales, la saison symphonique 2019/2020 de l’Orchestre National du Capitole n’a pu se dérouler jusqu’à son terme.

C’est pourquoi il a été proposé aux détenteurs de billets de spectacles de bénéficier d’un remboursement ou pour les spectateurs qui souhaitaient prendre part à une démarche de soutien à l’ensemble de la filière de la création artistique, de faire don du montant de leurs billets.

Afin de remercier ceux qui ont participé à cet effort collectif ainsi que les personnels soignants en première ligne face à la pandémie, l’Orchestre National du Capitole a souhaité organiser trois concerts exceptionnels les 19 et 26 juin et le 2 juillet à 20h.

Ces concerts seront l’occasion d’accueillir trois des plus brillants musiciens français, invités fidèles de l’Orchestre National du Capitole. Le violoniste Renaud Capuçon, récemment nommé directeur artistique de l’Orchestre de Chambre de Lausanne à compter de la saison 2021/2022, ouvrira la série de concerts le 19 juin. Le Toulousain Bertrand Chamayou, artiste désormais incontournable de la scène musicale internationale, sera au piano pour le programme du 26 juin, dirigé par Tugan Sokhiev. Enfin, le flamboyant David Fray interprétera les concertos pour piano de Bach, enregistrés il y a peu avec l’Ensemble à cordes de l’Orchestre National du Capitole (Erato, novembre 2018), le 2 juillet.

Les trois concerts se dérouleront avec une jauge limitée selon les mesures sanitaires en vigueur. Ils seront ensuite diffusés en différé pour les partager avec le plus grand nombre. On retrouvera les concerts des 19 juin et 2 juillet sur France 3 Occitanie et Vià Occitanie et celui du 26 juin sur Mezzo.