Lonepsi en concert à Toulouse au mois de février 2020

Le samedi 15 février, Lonepsi présentera les titres de son nouvel album, prévu pour avril, lors d’un concert au Metronum de Toulouse.

On ne sait pas bien si Lonepsi parle, s’il rappe, s’il chante ou si l’un est une déformation de l’autre. Sa finesse dans l’expression trahit un verbe référencé bien au-delà du rap, où l’attitude et l’égotrip sont remplacés par une poésie urbaine où les images résonnent. C’est de la rencontre de ces deux passions qu’est né un rap à texte pointu, exigeant, lourd de sens dont il crée les mots et la musique.

Diplômé en psychologie, Lonepsi questionne la vie, l’absence, l’amour avec la même acuité. Avec son style unique, singulier et mélancolique, entre rap et chanson, Lonepsi continue de s’imposer comme l’un des artistes les plus doués et atypiques du moment.

Il prépare à sortir son premier album pour avril 2020. En attendant, découvrez le au Metronum de Toulouse le 15 février 2020.