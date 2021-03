Live depuis la Cité de l’Espace autour de mars

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Découvrez l’actualité de la planète rouge lors d’un rendez-vous virtuel exclusif jeudi 25 mars depuis la Cité de l’Espace Toulouse.

Après six mois de voyage, le rover Perseverance (NASA) a atterri sur Mars avec succès le 18 février dernier. À ses côtés, le drone martien Ingenuity devrait devenir le tout premier engin à voler sur Mars et – grande première également – un microphone nous transmet désormais les sons de la planète rouge. Cette année, Mars est donc la planète vers laquelle tous les regards se tournent !

La Cité de l’espace et ses médiateurs scientifiques vous accompagnent au plus près de cette nouvelle étape de l’exploration spatiale avec un live ce jeudi 25 mars dès 11h.

Pour accéder à la rencontre : https://bit.ly/3tAD4JY

AU PROGRAMME

• « L’invasion de l’orbite martienne » par Hope, Tianwen-1 et Perseverance •

• Le voyage de la Terre vers Mars, notre « voisine » •

• Atterrissage de Perseverance : 7 minutes de terreur •

• Présentation du rover Perseverance •

(avec la maquette taille réelle, mobile et animée de la Cité de l’espace)

• L’avenir : bientôt des vols habités vers Mars ?