Lescop en concert à Toulouse

Lescop présente son nouvel album « Rêve Parti » ce samedi 16 mars au Metronum de Toulouse.

Dix ans après le succès de La Foret, Lescop nous revient en grande forme avec un nouvel album où se mélangent des textes francophones, des mélodies pop et des influences new wave. Ce troisième opus, Reve Parti, est un véritable bonheur à l’écoute. En tandem avec le réalisateur Thibault Frisoni, Lescop a construit son édifice pop de 13 chansons lumineuses autour du thème de la mutation, de l’amour et de la renaissance.

On pourra découvrir tout cela sur scène au Metronum Toulouse ce 16 mars avec le groupe Blonde Hiver en première partie.

Infos : lemetronum.fr