Les toulousains Slift au Bikini en mars prochain

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le groupe Slift débarquera au Bikini Toulouse le 13 mars 2024 avec leur nouvel opus.

Ayez confiance en ce trio toulousain, vos esgourdes sont entre de bonnes mains. Leur troisième opus ILION domine comme un vaste océan, mêlant l’intensité furieuse du métal aux accords psychés d’une guitare déjantée sur fond d’ampleur épique signée post-rock.

SLIFT est composé des frères Jean et Rémi Fossat et de Canek Flores, qu’ils ont rencontré à l’école (étonnamment). Officiellement formé en 2016, le groupe a rapidement sorti son premier EP en 2017, Space Is the Key, qui a su allier la gravité du stoner à l’énergie du rock garage. À partir de là, c’est parti en sucette : le trio a expérimenté des tempos rapides et des bongos (!) pour son album sorti l’année suivante, La Planète Inexplorée. Mais c’est en 2019 qu’ils ont fait le buzz, cumulant plus de 1,4 millions de vues sur YouTube avec leur session KEXP enregistrée au festival des Transmusicales de Rennes.

SLIFT

MERCREDI 13 MARS 2024

Le Bikini – Toulouse

lebikini.com