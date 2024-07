Partager Facebook

LES QUARTIERS D’ÉTÉ 2024 DE TOULOUSE LES ORGUES JUILLET AOUT SEPTEMBRE 2024

Comme chaque année, Toulouse les Orgues prend ses Quartiers d’Été et donne rendez-vous aux mélomanes, amateur·rices du patrimoine et curieux·euses pour des pauses musicales autour des orgues emblématiques toulousains.

Le festival « Toulouse les Orgues » propose une série d’événements appelés « Les Quartiers d’Été » qui se déroulent en juillet, août septembre. Ces événements proposent des concerts sur divers orgues de la ville.

Premier rendez-vous le mercredi 17 juillet à 18h à la Basilique St-Sernin pour une lecture musicale autour de son grand orgue Cavaillé-Coll. « Raconte-moi l’orgue » est l’occasion de plonger dans l’histoire de cet instrument mystérieux avec un texte de Marie Baltazar, illustré par l’organiste Haru Shionoya et interprété par Éric Vanelle, comédien au Théâtre du Grand Rond. Le lendemain, jeudi 18 juillet à 18h, à nouveau à la Basilique St-Sernin, Haru Shionoya proposera cette fois-ci un Récital suivi d’un bord de scène avec le public.

Samedi 27 juillet à 10h30 et à 14h30, l’organiste Baptiste Genniaux invite à la découverte de l’orgue de l’église des Minimes avec deux « Visites concertantes » : rendez-vous organisés en partenariat avec l’Espace Patrimoine.

Gratuit, sur réservation : my.weezevent.com/visites-concertantes-2023 • 05 36 25 23 12

En août, nous continuerons ces pauses musicales estivales, avec le mercredi 7 août, pour un concert en

partenariat avec le Chœur de Chambre les éléments, dirigé par Joël Suhubiette, et accompagné par l’organiste Yves Rechsteiner, sur le Grand Orgue de l’église du Gesu. « Au-delà des Cimes » est un voyage polyphonique en pays pyrénéens, nous replongeant dans cette région remplie de récits, de frontières et de rencontres humaines.

Infos & réservations : https://www.helloasso.com/associations/les-elements/evenements/au-dela-des-cimes

L’orgue de la Cathédrale St-Etienne sera également mis à l’honneur avec une lecture musicale « Raconte-moi l’orgue » le mercredi 21 août à 18h. Laetitia Bos, récitante au Théâtre du Grand Rond sera en duo avec l’organiste Elizaveta Lobanova pour interpréter les mots de Marie Baltazar à propos de cet orgue perché en nid d’hirondelle.

Le jeudi 22 août à 18h, à nouveau à la Cathédrale St-Étienne, Elizaveta Lobanova interprètera un Récital suivi d’un bord de scène avec le public.

Pour clore ces Quartiers d’été, Toulouse les Orgues propose plusieurs rendez-vous gratuits toute la journée du samedi 21 septembre dans le cadre des Journées du Patrimoine.

L’église du Gesu sera en accès libre de 10h à 12h puis de 14h à 17h. L’occasion d’admirer ses peintures,

sculptures, vitraux et son orgue Cavaillé-Coll, classé Monument Historique.

-En matinée, de 10h30 à 12h, Baptiste Genniaux propose un parcours étonnant permettant de découvrir les instruments insolites du Gesu (orgues pédagogiques, orgue-table, piano-pédalier, etc.).

-Dans l’après-midi, entre 14h et 17h, Yves Rechsteiner invitera les curieux et curieuses à se rapprocher au plus près de l’orgue de tribune et découvrir cet instrument mystérieux. Durée de la visite : 30 minutes.

Les Quartiers d’été de Toulouse les Orgues sont organisés en partenariat avec Les Élements-Centre d’art vocal, le

Théâtre du Grand Rond, l’Office de Tourisme de Toulouse et l’Espace Patrimoine.

Un petit récapitulatif des différentes réprésentations.

Mercredi 17 juillet – 18h – Basilique St-Sernin (métro : Capitole ou Jeanne d’Arc)

« RACONTE-MOI L’ORGUE » (petite histoire en musique & mots)

Haru Shionoya, orgue • Éric Vanelle, récitant

Entrée libre. Durée : 30 min

Jeudi 18 juillet – 18h – Basilique St-Sernin (Capitole ou Jeanne d’Arc)

RÉCITAL & BORD DE SCÈNE (rencontre avec l’organiste)

Haru Shionoya, orgue

Entrée libre. Durée : 30 min

Samedi 27 juillet – Église des Minimes (métro : Canal du Midi ou Minimes – Claude Nougaro)

VISITES CONCERTANTES

1ère visite de 10h30 à 12h30 • 2ème visite de 14h30 à 16h30

Baptiste Genniaux, orgue

En partenariat avec l’Espace Patrimoine

Gratuit • Réservations obligatoires : 05 36 25 23 12 / https://my.weezevent.com/visitesconcertantes

Durée d’une visite : 2h

Mercredi 7 août – 19h – Église du Gesu (métro : Palais de Justice ou Carmes)

AU-DELÀ DES CIMES

Chœur de chambre les éléments, direction Joël Suhubiette

Yves Rechsteiner, orgue

• Entre 10€ et 15€ – placement libre

Réservations : https://www.helloasso.com/associations/les-elements/evenements/au-dela-des-cimes

Mercredi 21 août – 18h – Cathédrale St-Étienne (métro François Verdier)

« RACONTE-MOI L’ORGUE » (petite histoire en musique & mots)

Elizaveta Lobanova, orgue • Laetitia Bos, récitante

Entrée libre. Durée : 30 min

Jeudi 22 août – 18h – Cathédrale St-Étienne (métro François Verdier)

RÉCITAL & BORD DE SCÈNE (rencontre avec l’organiste)

Elizaveta Lobanova, orgue

Entrée libre. Durée : 30 min

Samedi 21 septembre – Église du Gesu (métro : Palais de Justice ou Carmes)

Dans le cadre des Journées du Patrimoine

10h-12h • 14h-17h : Visite libre de l’église

10h30-12h : Parcours musical avec Baptiste Genniaux, orgue

14h-16h : Tribunes ouvertes avec Yves Rechsteiner, orgue

Visite commentée toutes les 30 minutes : gratuit, réservation sur place

A noter, du 2 au 13 octobre 2024 se tiendra la 29e édition du Festival international Toulouse les Orgues !

Au programme : classique, baroque, orgue à 4 mains, Nuits du Gesu, BD-Concert, créations et musiques expérimentales, jeune public, conférence, Petits-Déjeuners musicaux, atelier-découverte, Yo[r]ga…