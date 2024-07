Jeanne Added – acoustique pour les 10 ans du Métronum, le 01 octobre 2024 à l’Auditorium Saint-Pierre des Cuisines

Partager Facebook

Pour ses 10 ans, le Métronum organise ce concert qui aura lieu à l’Auditorium Saint-Pierre des Cuisines

Jeanne Added : Une soirée acoustique intimiste et envoûtante

Jeanne Added vous invite à un concert exceptionnel où elle revisite son répertoire en version acoustique.

Un retour aux sources pour l’artiste, accompagnée de son pianiste virtuose Bruno Ruder, avec qui elle forme un duo à la complicité unique.

Pour cette soirée intimiste, Jeanne Added est rejointe par Naël Kaced et Laëtitia N’dyaye, déjà présents sur sa dernière tournée.

Ensemble, ils vous proposent un voyage musical minimaliste et puissant à la fois, empreint de lyrisme et de sensibilité.

Au programme : des arrangements acoustiques inédits, des mélodies envoûtantes et la voix exceptionnelle de Jeanne Added.

Un concert à ne pas manquer pour tous les amateurs de musique live et d’émotions authentiques.

Jeanne Added : Une artiste française au talent exceptionnel

Jeanne Added est une auteure-compositrice-interprète française née le 25 septembre 1980 à Reims. Après une carrière d’interprète pour de nombreux musiciens de jazz, elle s’est lancée en solo en 2011 avec un premier EP, suivi de son premier album « Be Sensational » en 2015.expand_more Chantant principalement en anglais, Jeanne Added a su conquérir le public avec son style unique, mêlant rock, pop et électro.

Une reconnaissance fulgurante

Son talent ne tarda pas à être reconnu. En 2019, elle remporte deux Victoires de la musique dans les catégories « Artiste féminine » et « Album rock » pour son deuxième album « Radiate ». Cette consécration a mis en lumière son univers musical singulier et sa voix puissante et envoûtante.

Une artiste en constante évolution

Jeanne Added est une artiste en constante évolution. Elle ne cesse d’explorer de nouvelles sonorités et de repousser les limites de sa créativité. Son dernier album, « Air », sorti en 2020, marque un nouveau tournant dans sa carrière. Elle y explore des ambiances plus atmosphériques et électroniques, tout en conservant sa signature vocale unique.

Une artiste incontournable de la scène française

Avec sa voix puissante, ses mélodies accrocheuses et ses textes poétiques, Jeanne Added est une artiste incontournable de la scène française. Elle se produit régulièrement en concert et offre à son public des spectacles toujours plus intenses et mémorables.

Si vous ne connaissez pas encore Jeanne Added, je vous invite à découvrir sa musique sans tarder. Vous ne serez pas déçu !