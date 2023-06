Les Films à voir cet été au Cinéma

Partager Facebook

La période estivale marque une période faste pour le 7e art avec de nombreuses sorties en salle de films très attendus. Toulouse Blog a sélectionné les films à voir cet été !

Elémentaire De Peter Sohn

Dans la ville d’Element City, le feu, l’eau, la terre et l’air vivent dans la plus parfaite harmonie. C’est ici que résident Flam, une jeune femme intrépide et vive d’esprit, au caractère bien trempé, et Flack, un garçon sentimental et amusant, plutôt suiveur dans l’âme. L’amitié qu’ils se portent remet en question les croyances de Flam sur le monde dans lequel ils vivent

Asteroid City de Wes Anderson

Avec Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks

Asteroid City est une ville minuscule, en plein désert, dans le sud-ouest des États-Unis. Nous sommes en 1955. Le site est surtout célèbre pour son gigantesque cratère de météorite et son observatoire astronomique à proximité.

Indiana Jones et le Cadran de la Destinée de James Mangold

Avec Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen

1969. Après avoir passé plus de dix ans à enseigner au Hunter College de New York, l’estimé docteur Jones, professeur d’archéologie, est sur le point de prendre sa retraite et de couler des jours paisibles. Tout bascule après la visite surprise de sa filleule Helena Shaw

Ruby, l’ado Kraken de Kirk DeMicco, Faryn Pearl

Âgée de 16 ans, Ruby Gillman est aussi maladroite qu’adorable. Elle tente désespérément de trouver sa place au lycée d’Oceanside. Mais elle ne peut pas fréquenter les élèves les plus intéressants du lycée, car sa mère qui la surprotège, lui a formellement interdit de se baigner dans l’océan.

À contretemps de Juan Diego Botto

Avec Penélope Cruz, Luis Tosar, Christian Checa

Avocat aux fortes convictions sociales, Rafa a jusqu’à minuit pour retrouver la mère d’une fillette laissée seule dans un logement insalubre. A défaut, la police placera la petite en foyer. Dans sa course contre la montre, Rafa croise la route d’Azucena, une femme injustement menacée d’expulsion.

Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre de Alain Chabat

Avec Gérard Depardieu, Christian Clavier, Jamel Debbouze

Cléopâtre décide, pour défier l’Empereur romain Jules César, de construire en trois mois un palais somptueux en plein désert. Si elle y parvient, celui-ci devra concéder que le peuple égyptien est le plus grand de tous les peuples

Mission: Impossible – Dead Reckoning Partie 1 de Christopher McQuarrie

Avec Tom Cruise, Hayley Atwell, Simon Pegg

Dans Mission : Impossible – Dead Reckoning Partie 1, Ethan Hunt et son équipe de l’IMF se lancent dans leur mission la plus périlleuse à ce jour : traquer une effroyable nouvelle arme avant que celle-ci ne tombe entre de mauvaises mains et menace l’humanité entière.

Limbo de Soi Cheang

Avec Ka Tung Lam, Yase Liu, Mason Lee

Dans les bas-fonds de Hong-Kong, un flic vétéran et son jeune supérieur doivent faire équipe pour arrêter un tueur qui s’attaque aux femmes, laissant leur main coupée pour seule signature. Quand toutes leurs pistes s’essoufflent, ils décident d’utiliser une jeune délinquante comme appât.

Oppenheimer de Christopher Nolan

Avec Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Matt Damon

Le nouveau film de Christopher Nolan sur l’univers palpitant de l‘homme complexe qui a mis en jeu la vie du monde entier pour mieux le sauver.

Barbie de Greta Gerwig

Avec Margot Robbie, Ryan Gosling, Emma Mackey

A Barbie Land, vous êtes un être parfait dans un monde parfait. Sauf si vous êtes en crise existentielle, ou si vous êtes Ken.

Veuillez-nous excuser pour la gêne occasionnée de Olivier Van Hoofstadt

Avec Artus, Elsa Zylberstein, Maël Rouin Berrandou

Sébastien, contrôleur de train consciencieux et professionnel, rêve d’être muté dans le sud de la France.Pour valider sa mutation, il doit effectuer un dernier trajet de routine sous la supervision de Madeleine, une inspectrice légèrement sociopathe qui ne va pas le lâcher.

Gran Turismo de Neill Blomkamp

Avec David Harbour, Archie Madekwe, Orlando Bloom

Un adolescent participe à une série de compétitions automobiles en vue de devenir un véritable pilote de course professionnel.

Ninja Turtles Teenage Years de Jeff Rowe, Kyler Spears

Avec Nicolas Cantu, Shamon Brown Jr., Micah Abbey

Après des années passées loin du monde des humains, les frères Tortues entreprennent de gagner le cœur des New-Yorkais et d’être acceptés comme des adolescents normaux grâce à des actes héroïques. Leur nouvelle amie April O’Neil les aide à s’attaquer à un mystérieux syndicat du crime.

Les as de la jungle 2 – Opération tour du monde de Benoit Somville, Yannick Moulin, Laurent Bru

Qui appelle-t-on à la rescousse quand un mystérieux super-vilain recouvre la jungle d’une mousse rose qui explose au contact de l’eau ? Les As de la Jungle ! Moins d’un mois avant la saison des pluies, la course contre la montre est lancée.

Strange Way of Life de Pedro Almodóvar

Avec Pedro Pascal, Ethan Hawke, Manu Ríos

Silva traverse le désert à cheval pour retrouver Jake qu’il a connu vingt-cinq ans plus tôt lorsqu’ils étaient tous deux tueurs à gages. Silva souhaite renouer avec son ami d’enfance désormais shérif mais ces retrouvailles ne sont pas sa seule motivation

Hypnotic de Robert Rodriguez

Avec Ben Affleck, William Fichtner, Alice Braga

Déterminé à retrouver sa fille, le détective Danny Rourke, enquête sur une série de braquages qui pourraient être liés à sa disparition. Mais les criminels qu’il poursuit sont bien plus machiavéliques qu’il ne l’imaginait : ils hypnotisent des innocents pour qu’ils commettent des crimes contre leur volonté.

Anatomie d’une chute de Justine Triet

Avec Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Machado Graner

Sandra, Samuel et leur fils malvoyant de 11 ans, Daniel, vivent depuis un an loin de tout, à la montagne. Un jour, Samuel est retrouvé mort au pied de leur maison. Une enquête pour mort suspecte est ouverte. Sandra est bientôt inculpée malgré le doute : suicide ou homicide ? Un an plus tard, Daniel assiste au procès de sa mère

Equalizer 3 de Antoine Fuqua

Avec Denzel Washington, Dakota Fanning, David Denman

Depuis qu’il a renoncé à sa vie d’assassin au service du gouvernement, Robert McCall peine à faire la paix avec ses démons du passé et trouve un étrange réconfort en défendant les opprimés. Alors qu’il a trouvé son havre de paix dans le sud de l’Italie, il découvre que ses amis sont sous le contrôle de la mafia locale.