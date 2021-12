Les Curiosités avec Bonnie Banane et Lala &CE ce jeudi à Toulouse

Partager Facebook

Rendez-vous avec l’édition 46 des Curiosités du Bikini avec Lala &CE et Bonnie Banane ce jeudi 9 décembre .

Pour finir l’année en beauté, le Bikini propose une nouvelle soirée Curiosités avec deux artistes incroyables. D’abord Lala &CE puis avec Bonnie Banane. Elles réinventent un univers et des codes pour retranscrire une musique actuelle.

Lala&ce

Lala&ce est l’antithèse du rap français. Tel un ovni, elle réinvente les codes et se les approprient avec une facilité et une aisance déconcertante. Lala&ce c’est des punchlines incisive et un art de la découpe inimitable, son flow aérien et aquatique nous transportent à travers différent univers .

Vanity Fair la définira comme « le meilleur secret du rap français mais plus pour longtemps; le magazine GQ classera sa premiere mixtape comme l’un des meilleurs projets du 21e siècle.

Son passage remarqué chez « COLORS » lui permet de toucher un nouveau public et le single « show me love » quant à lui met en lumière la versatilité de l’artiste.

A chaque écoute on redécouvre Lala&ce. Avec son premier album « Everything Tasteful » elle nous confirme qu’il existe une Lala pour chacun entre nous.

Bonnie Banane

Depuis son premier single “Muscles” sorti en 2012, jusqu’à « Sexy Planet » son imminent album, en passant par de multiples featurings (Myth Syzer, Chassol, Jazzy Bazz, Flavien Berger…), Bonnie Banane chante ses propres textes, espiègle, absurde et sensuelle dans sa dérision. Formée aux arts dramatiques, elle apporte une théâtralité à un genre sans cesse questionné dans sa légitimité et souvent orphelin: le R&B français. Elle affuble chacun de ses morceaux d’une tension singulière, entre le surréalisme de Brigitte Fontaine et la fièvre de D’Angelo.