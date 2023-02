Les Curios de retour au Bikini avec Waly, Joysad, NeS et Specy Men

Partager Facebook

Pour sa première édition, les Sessions Curio au Bikini donnent la part belle au hip-hop français avec Prince Waly, Joysad, NeS, Specy Men et Gryzzy. Rendez-vous ce jeudi !

Après une cinquantaine de soirées Curiosités du Bikini, retrouvez désormais les soirées des Curios sous un nouveau concept, désormais intitulé les Sessions Curio. Et qui dit nouveau format de soirée dit première édition pleine de surprises ! Pour cette belle inauguration, préparez-vous à retrouver sur scène la crème de la nouvelle scène hip-hop française. Découvrons la programmation en détails

PRINCE WALY

« L’un des rappeurs les plus brillants de sa génération » selon Radio Nova nous arrive tout droit de Montreuil pour présenter son tout premier album, Walygator. Depuis le début de sa carrière, Prince Waly irradie de sa prestance le rap francophone, imprime dans ses grandes pages certaines de ses plus belles histoires et marque nombre de rétines avec un univers visuel sans égal dans le paysage.

JOYSAD

Repéré via le concours « 1minute2rap » sur Instagram, Joysad a fait une entrée fracassante dans le rap français, soutenu par des artistes comme Lomepal, Georgio ou Josman. Avec déjà deux opus à son actif, Espace Temps en 2021, puis Trou Noir en 2022, le jeune artiste a très vite quitté la page du rappeur amateur pour intégrer la cour des grands…

NeS

Âgé de seulement 18 ans, NeS compte déjà 5 mini EPs dans lesquels on succombe à son univers entremêlé de prods futuristes et flow old school remis au goût du jour. Il est à l’image de la nouvelle génération des artistes rap : autodidacte et inspiré par différents courants musicaux qui pour créer une sonorité unique.

SPECY MEN

Inspiré par le rock des années 70 et attiré par la culture hip-hop depuis toujours, Specy Men présente un univers éclectique qui lui est propre et qui plaît. Pour lancer sa carrière, l’artiste se donne pour défi de sortir trois albums en trois ans : Tout Moi sorti en 2022 conclut une trilogie composée de Mauvais Garçon en 2021 et Corps Maigre en 2020.

Le tout présenté par GRIZZY

Ce DJ avant-gardiste qui oscille entre hip hop français et américain, house music ou bien encore baile funk, a vu sa musique résonner dans des festivals majeurs (Coachella, l’UMF Miami, l’EDC Las Vegas) et être reprise par les plus grands (Major Lazer, The Chainsmokers et DJ Snake pour n’en citer que quelques-uns).

Infos : www.lebikini.com