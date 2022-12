Les Banshees d’Inisherin, Caravage…Que voir au cinéma cette semaine ?

Partager Facebook

Encore une belle semaine de cinéma avec des films comme Les Banshees d’Inisherin, Caravage, La Passagère ou encore Vivre.





M3GAN de Gerard Johnstone

Avec Allison Williams, Violet McGraw, Ronny Chieng

M3GAN est un miracle technologique, une cyber poupée dont l’intelligence artificielle est programmée pour être la compagne idéale des enfants et l’allié le plus sûr des parents. Conçue par Gemma, la brillante roboticienne d’une entreprise de jouets, M3GAN peut écouter, observer et apprendre tout en devenant à la fois l’amie et le …

Caravage de Michele Placido

Avec Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert

Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui Rome et s’est réfugié à Naples. Soutenu par la puissante famille Colonna, Le Caravage tente d’obtenir la grâce de l’Église pour revenir à Rome. Le Pape décide alors de faire mener par un inquisiteur, l’Ombre, une enquête sur le peintre dont l’art est jugé subversif.

La Passagère de Héloïse Pelloquet

Avec Cécile de France, Félix Lefebvre, Grégoire Monsaingeon

Chiara vit sur une île de la côte atlantique, là où son mari Antoine a grandi. Ils forment un couple heureux et amoureux. Elle a appris le métier d’Antoine, la pêche, et travaille à ses côtés depuis vingt ans. L’arrivée de Maxence, un nouvel apprenti, va bousculer leur équilibre et les certitudes de Chiara…

Les Banshees d’Inisherin de Martin McDonagh

Avec Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon

Sur Inisherin – une île isolée au large de la côte ouest de l’Irlande – deux compères de toujours, Padraic et Colm, se retrouvent dans une impasse lorsque Colm décide du jour au lendemain de mettre fin à leur amitié.

Vivre de Oliver Hermanus

Avec Bill Nighy, Aimee Lou Wood, Alex Sharp

1953. Londres panse encore ses plaies après la Seconde Guerre mondiale. Williams, fonctionnaire chevronné, est un rouage impuissant dans le système administratif de la ville qui doit se reconstruire. Il mène une vie morne et sans intérêt, mais tout change lorsqu’on lui diagnostique une maladie grave.

Choeur de Rockers de Ida Techer, Luc Bricault

Avec Mathilde Seigner, Bernard Le Coq, Anne Benoit

Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, accepte un drôle de job : faire chanter des comptines à une chorale de retraités. Elle découvre un groupe de séniors ingérables qui ne rêve que d’une chose, chanter du rock ! La mission d’Alex va s’avérer plus compliquée que prévu avec la plus improbable des chorales…