Le Woodland Festival, un rendez-vous éco-responsable ce week-end !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La 10e édition du Woodland Festival s’installe à Grazac dans la Haute-Garonne les 27 et 28 aout pour 23 heures de musique électro en continue !

Le Woodland Festival est de retour pour une nouvelle édition totalement déjantée « Trip to Mars ». Nous sommes en 2999 et la forêt du Woodland Festival est devenue un lieu où robots, extraterrestres et terriens viendront faire la fête le temps d’un après-midi et d’une nuit déjantés, dans une forêt privée. Plus de 15 artistes, de France et du monde entier, Berlin, Barcelone, Lyon, Nantes, Toulouse etc … sont attendus pour un festival unique devant plus de 1500 festivaliers.

LINE UP :

– Marco Faraone

– Fleur Shore

– Triptyque

– Ben Candel

– NOJACK

– Bérengère

– Axel K

– Ghaston

– Martin Lavabre

– Vincent Zhan

– SpicyBoi

– LERUS

-DJ contest

Plus d’infos et réservations : http://www.woodlandfestival.fr/billetterie.html