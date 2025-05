Le Week-End des Curiosités : Grand Final Gratuit ce Dimanche 25 Mai !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Toulouse, l’heure du grand final a sonné pour la toute dernière édition du Week-End des Curiosités ! Ce dimanche 25 mai 2025, le festival vous offre une journée de clôture exceptionnelle et entièrement gratuite, dédiée à la découverte et aux talents de la scène locale. Rendez-vous au Bikini dès 15h !

Après deux jours intenses de musique et de découvertes, le Week-End des Curiosités tire sa révérence avec un dimanche placé sous le signe de l’accessibilité et de la convivialité. C’est l’occasion parfaite de profiter une dernière fois de l’ambiance unique du festival, et de soutenir les artistes émergents de la région.

Au Programme de ce Dimanche 25 Mai (Entrée Gratuite !) :

Dès 15h00, préparez-vous à vibrer avec :

Dïbra

Sphère

Forward

Ces artistes prometteurs vous feront découvrir leurs univers et mettront en lumière la vitalité de la scène musicale locale. C’est une opportunité unique de soutenir les talents de demain dans une atmosphère festive et décontractée.

N’oubliez pas que cette journée est également celle où vous pourrez profiter des nombreux stands et animations présents sur le site, comme la friperie, les piercings, le strass dentaire, la librairie, le tatouage, ou encore la sérigraphie. De quoi flâner, découvrir et repartir avec des souvenirs uniques de cette dernière édition.

Venez nombreux célébrer la musique, la culture et l’esprit des Curiosités pour un dernier rendez-vous mémorable !

Infos Pratiques :

Date : Du vendredi 23 au dimanche 25 mai 2025

Lieu : Le Bikini

Tarifs : à partir de 25€

Réservations :

Le Bikini