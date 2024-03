Le Tremplin du ROSE Festival s’offre une SAISON 2 !

Partager Facebook

Après le succès de la première édition, le Tremplin revient en 2024 pour repérer toujours plus de talents et investir la scène du ROSE FESTIVAL fin aout prochain au MEETT Toulouse.

Imaginé par Bigflo et Oli dès la création du festival, le Tremplin Rose se positionne comme un agitateur culturel impliqué sur son territoire : il s’adresse aux nouveaux artistes, musicien·nes, interprètes et compositeur·ices âgé·es de 16 à 35 ans, domicilié·es en Occitanie et œuvrant dans le champ des musiques actuelles. Lors de la première édition, les lauréats 2023, Carbonne et Jethro, ont pu jouer sur la Scène du ROSE FESTIVAL avant d’être accompagné dans leur projet.

Il y a quoi à gagner ?

À la clé : une programmation sur la grande scène du Rose, devant plus de 31 000 festivalier·es, pour deux artistes lauréat·es coaché·es pendant l’été ! Mais plus qu’une simple exposition, le Tremplin propose également un accompagnement à l’année à plus d’une dizaine de groupes (les finalistes et anciens lauréats) pour élargir leurs compétences, leur réseau et leurs opportunités, en France et à l’étranger.

C’est l’Académie, nouveauté 2024 qui incubera les artistes à l’occasion de 3 « camps » de formation intensive, de masterclasses, de mentorat et de workshops sur les sujets essentiels à la bonne compréhension et préparation d’une carrière professionnelle. Et pour toujours plus d’opportunités en France et à l’international, le Tremplin proposera des concerts en lien avec des festivals partenaires !

Les 4 finalistes du Tremplin remporteront un cashprize de 10 000€ réparti comme tel : 5 000€ pour le 1er, 2 500€ pour le 2ème, 1 500€ pour le 3ème et 1 000€ pour le 4ème.

Comment participer ?

Le 7 mars, l’appel à candidatures disponible pendant deux semaines sur le site du Rose Festival permettra de sélectionner 20 artistes. Il leur sera demandé : leur domiciliation, une présentation du projet (composition du groupe, genre musical, date de création…), une biographie, 2 à 3 titres originaux, les liens des réseaux sociaux et des précisions techniques.

Le Tremplin met en avant des artistes par le live : un comité d’écoute composé de professionnel·les se réunira pour sélectionner 8 groupes parmi les 20 shortlistés. Ils se produiront sur scène lors de deux demi-finales, devant un public et un jury de professionnel·les reconnu·es dans une ambiance survoltée.

La finale composée de 4 artistes se tiendra au Bikini le 15 mai à Toulouse et permettra de sacrer les 2 lauréat·es de l’édition 2024 !

> https://rosefestival.fr/tremplin-2024/