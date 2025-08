Le TFC se met à l’heure espagnole : Grande Fiesta et Match de Gala contre le Séville FC au Stadium !

Partager Facebook

Toulouse, préparez vos foulards rouges ! Le TéFéCé vous invite à une expérience unique et festive pour son dernier match de pré-saison. Ce dimanche 10 août 2025 à 19h00, le Stadium vibrera aux couleurs de l’Espagne pour une grande fiesta avant le coup d’envoi de la rencontre TFC – Séville FC !

Pour le premier match à domicile de la saison 2025-2026, l’ambiance promet d’être à son comble. Le club a concocté une véritable feria sur le parvis du Stadium, une immersion totale dans la culture hispanique avant de vivre les émotions du football.

Une Fiesta Espagnole sur le Parvis du Stadium !

Dès l’ouverture des portes, venez participer aux nombreuses animations prévues pour l’occasion :

Cours de Flamenco pour apprendre à danser comme un vrai Andalou.

Un taureau mécanique pour tester votre courage et votre équilibre.

Des barbiers pour une touche d’élégance à l’Espagnole.

Une ambiance musicale festive qui vous transportera directement en territoire hispanique.

Côté restauration, un voyage culinaire vous attendra pour régaler vos papilles :

De la Sangria fraîche et fruitée pour trinquer entre amis.

Des pipas et olives pour grignoter comme en terrasse.

De nombreuses spécialités espagnoles pour vous mettre en appétit.

Place au Football !

Après cette immersion, l’heure sera venue de se concentrer sur le terrain. Le TéFéCé affrontera le prestigieux Séville FC dans ce qui s’annonce comme un match de gala. Le coup d’envoi sera donné à 19h00. C’est le moment idéal pour voir l’équipe à l’œuvre et l’encourager avant le début du championnat.

Préparez vos chemises blanches et vos foulards rouges et rejoignez les supportrices et supporters pour une soirée de fête et de sport, comme le Stadium n’en a jamais connu !

Infos Pratiques :

Date : Dimanche 05 Août 2025 à 19h00

Lieu : Stadium de Toulouse

Placement : Assis numéroté

Tarifs :

– Catégorie 1 : 23€

– Catégorie 2 : 18€

– Catégorie 3 : 15€

Réservations :

Stadium de Toulouse